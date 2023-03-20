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Сегодня, 18:22

Камоцци: «Зенит» для меня остается сильнейшей командой наравне со «Спартаком»

Камоцци высказался о озможной борьбе за чемпионство в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) и порассуждал о возможной борьбе за чемпионство между «красно-белыми» и петербуржцами.

«Зенит» для меня остается сильнейшей командой наравне со «Спартаком». Не знаю, было ли поражение петербуржцев от ЦСКА по вине легионеров. Может быть, то же самое было и со «Спартаком» в прошедшем туре. Но в РПЛ до сих пор может произойти все, что угодно", — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку «Спартак» (40 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-zenit-dlya-menya-ostaetsya-silneishei-komandoi-naravne-so-spartakom-237007/
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Франко Камоцци
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

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Спартак

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