Экс-тренер "Ливерпуля", "Локомотива", "Реала" и сборной России вошел в тренерский штаб "Зенита"

39-летний испанский специалист по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к тренерскому штабу "Зенита", информирует клубная пресс-служба. ​

Ледесма начал профессиональную карьеру в футбольном клубе "Эстремадура" в качестве физиотерапевта в 2002-м. Через пять лет перешел в "Ливерпуль", в котором провел три сезона и стал вице-чемпионом английской премьер-лиги. В 2013-м начал работу в московском "Локомотиве", вместе с которым завоевал Кубок России.

Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

В июне 2015 года присоединился к "Реалу", с которым выиграл Лигу чемпионов, затем вновь вернулся в "Локомотив", и после полутора сезонов работы с железнодорожниками заключил соглашение с китайским "Хэбэй Чайна Форчун".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020