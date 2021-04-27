Экс-тренер «Краснодара» Фоменко рассказал, чего не хватило Кононову, чтобы преуспеть в «Спартаке»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко, ранее много лет работавший в «Краснодаре», рассказал, чему Мурад Мусаев мог бы поучиться у Сергея Ташуева, чего не хватило Олегу Кононову, чтобы преуспеть в «Спартаке» и что за человек Игорь Шалимов.

— Читал в вашем интервью Александру Дорскому, что стиль «Краснодара» заложил именно Ташуев. Для меня это стало откровением — думал, он появился после Муслина при Кононове.

— Нет, это началось еще при Альбертовиче (Ташуеве, — Прим. И.Р.). Доминирующий футбол с контролем мяча и агрессивным давлением на соперника — он этот стиль еще во второй лиге, в Буденновске разрабатывал! Там была очень приличная молодая команда, и ташуевская методика здорово развивала молодежь. Тот же Альберт Борзенков, который потом играл за «Ротор» лучших времен и многие другие клубы, не даст соврать.

— Как вам словесная пикировка Ташуева в СМИ с Мурадом Мусаевым? Наверняка ведь читали слова последнего, что Ташуев — большой стратег и тактик, который не поднялся выше 5-го места в ФНЛ и лучше бы думал о своей команде — «Чайке», чем комментировал другие.

— Перепалка никогда никого не красит. Ташуев без всякой иронии — очень сильный тренер. У него многому можно поучиться.

— Как думаете, чему бы мог у него поучиться Мусаев?

— Организации тренировочного процесса. Немаловажно и то, что Альбертович именно обучает футболистов. У Олеговича — немножко другое. Он любит готовых игроков. На моем тренерском веку определенным обучением занимались также Муслин с Кононовым, но Ташуев по этой части — самый сильный.

— А при ком из главных тренеров, с которыми вы работали, был самый сильный «Краснодар»?

— Думаю, при Кононове. Когда был Ташуев, команда играла в ФНЛ. Когда Славолюб — команда премьер-лиги только создавалась. Вышли из ФНЛ мы с пятого места, состав был так себе. Девятое место с отрывом в том полуторалетнем сезоне стало хорошим результатом. А уже при Кононове пришли Измайлов, Широков, Каборе. На замене сидели Перейра, Ахмедов. Вот какой уровень у команды был — Перейра в запасе!

— С кем из главных тренеров «быков» лично у вас, помимо Ташуева, было наибольшее взаимопонимание?

— Тоже с Кононовым. У нас схожие взгляды на футбол — и Олег Георгиевич, придя в команду, многие вещи расставил именно так, как я о том думал. Мне нравилось, как мы тогда играли. Считаю, что та команда могла добиться большего — уж в Лигу чемпионов-то попасть точно. Содержательные тренировки были и у Муслина, от него тоже много интересного узнал.

— Как думаете, чего не хватило Кононову, чтобы преуспеть в «Спартаке»?

— Знаете, я много читал о Лобановском и Бескове. И у меня складывается впечатление, что если бы они жили сейчас, то великими тренерами не стали бы. Потому что им не дали бы времени. Три-четыре месяца, нет результата — на выход. А им требовалось полтора-два года, чтобы полностью создать команды, которые они видели.

А Клопп сколько времени делал свой «Ливерпуль»? И речь не только об игре, но и о коллективе. Люди ведь не роботы, каждый — со своим характером. Футболистам нужно время, чтобы понять и принять твои идеи, а тебе — чтобы подготовить их, в том числе функционально. Сейчас из футбола, по крайней мере нашего, исчезает одна из главных составляющих любого успеха — терпение.

— А еще — уважение. Многие главные тренеры «Краснодара» даже не скрывают, что терпеть не могут друг друга. Мусаев отпустил в интервью колкости в адрес Ташуева и Шалимова после того, как те публично критиковали его. Шалимов в Инстаграме Кононова вообще дебилом назвал — за фразу на могиле Федора Черенкова, когда он обратился к великому футболисту как к живому...

— Думаю, у одних это продиктовано ревностью, у других — обидой за предыдущие высказывания. По мне, тот же Шалимов — прекрасный человек. Что на него находит в такие моменты — не могу сказать. Когда Игорь Михайлович тренировал «Краснодар», мы с ним постоянно спорили — он всегда давал возможность помощникам высказывать свою точку зрения, и мы не боялись это делать. Понятно, последнее слово всегда было за ним, но я мог придерживаться иного мнения по любому эпизоду и не держать его при себе. В этом плане с Шалимовым было очень комфортно.

— Кто из тренеров, с которыми вы работали в «Краснодаре», по-вашему, самый сильный в комплексе всех профессиональных качеств?

— Для меня — Ташуев. За ним Кононов и Муслин — где-то на одном уровне. Оба спокойные, у них примерно одинаковая направленность тренировок в плане тактики, организации игры, в которых они очень сильны.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Олегом Фоменко читайте на сайте «СЭ»