Фоменко вспомнил, как его «Амкар» обыграл в Кубке России «Спартак», а автора победного гола пырнули двумя ножами

Тренер «Сочи» Олег Фоменко в большом интервью «СЭ» вспомнил, как в составе пермского «Амкара», выступавшего тогда во втором дивизионе чемпионата России, в матче 1/16 финала Кубка России сезона-1998/99 сенсационно обыграл чемпионский «Спартак».

— Самый звездный момент вашей карьеры — наверняка победа над романцевским «Спартаком» в Кубке России в 1998 году. Видел черно-белую фотографию — с крыши соседней многоэтажки, свесив ноги вниз, матч смотрело человек сто. Как не боялись?!

— Да, такой ажиотаж был — и на крыше, и на всех заборах окрестных сидели. «Спартак"-то не приезжал в Пермь с 1977 года, когда в первой союзной лиге против пермской «Звезды» играл! Уже в «Краснодаре» я над Андреем Тихоновым, Максимом Бузникиным посмеивался, вспоминая тот матч. На 84-й минуте открыли счет, и в первой же ответной атаке Канищев один на один с угла вратарской вышел. Успел подумать: «Елки-палки, даже минуту не продержались». Но он как дал выше ворот, а потом — все 11 человек встали в штрафной. И отбились.

— Как это вообще возможно? Почти бессменные чемпионы России в лучшем составе проиграли команде второй лиги.

— Думаю, у «Спартака» присутствовал недонастрой, поскольку у него через четыре дня был матч Лиги чемпионов в Австрии со «Штурмом». И красно-белые его выиграли. А в Перми, думаю, сказалось еще и то, что Романцев по какой-то причине не прилетел, да и поле было не очень хорошего качества. В такой ситуации мы прыгнули выше головы, а забили с помощью газона. Удар Вовы Бенедского не такой сильный был. Филимонов хотел легонько поймать, а мяч — в кочку, через руку и в ворота. Дома и кочки помогают!

В первом тайме мы хорошо выглядели, а во втором «Спартак» уже включился и погонял нас прилично. Какая команда была: Цымбаларь, Тихонов, Титов... Я играл в опорной зоне против Егора. Голова ходуном ходила! Хотя бы с Цымбаларем не пересекался, а то он своей левой одним замахом по паре человек на пятачке разворачивал. Красно-белые же совсем скоро «Реал» с Раулем и Роберто Карлосом и во главе с Хиддинком обыграли! Еще бы сто раз мы с ними сыграли — не выиграли бы. А тогда удалось.

— Премиальные какие были? Двойные, тройные?

— Обычные. Там интересно получилось. Юрий Гребенюк, генеральный, подходит перед игрой к президенту клуба Валерию Чупракову и у нас на глазах спрашивает: «Сколько премиальных за победу дадим?» Тот смеется: «Называй любую сумму, какую хочешь». — «Я же могу и 10 тысяч долларов назвать» — «Сколько хочешь, столько и называй. Какая разница? Мы же реально на вещи смотрим». Гребенюк постоял, подумал: «Ну ладно, 10 тысяч рублей». По-моему, тогда это был эквивалент 500 или 600 долларов (по курсу на 12 сентября 1998-го — 877 долларов, — Прим. И.Р.).

А когда игра закончилась, Валерий Михайлович подходит к Гребенюку и говорит: «Юра, спасибо тебе большое, а то до конца жизни бы расплачивались». Чупраков же человек слова, заплатил бы все до копейки. Но такая сумма — это неучтенка была, на победу никто не рассчитывал.

— Как Тихонов с Бузникиным реагировали, когда вы в «Краснодаре» тот матч вспоминали?

— Потешались: «Да у вас команду набрали по объявлению!» — «Согласен. Но команда по объявлению обыграла московский «Спартак»!» До сих пор и с Андреем, и с Максимом отлично общаемся. Думаю, Тихонов должен стать сильным тренером. И человек он очень хороший и порядочный, и опыт футбольный у него богатейший. Дай бог, чтобы у него все срослось.

— Читал, автора победного гола «Спартаку» Бенедского потом ножом пырнули.

— С двух сторон. Мы вместе тогда из гостей возвращались на автобусе, потому что в Перми 90-х годов с такси была проблема. С нами была еще одна девушка, и мы с женой вышли ее проводить — поздно было. А Вова и Вадик Шпитальный, наш одноклубник, с женами поехали дальше. Как раз когда мы выходили, два парня зашли — и понеслось. Они начали приставать к жене Вадика, Бенедский сказал им: «Успокойтесь!». Так они подошли и сразу двумя ножами его пырнули, спереди и сзади. И на ближайшей остановке — бежать. Он еще ничего не понял, догонять их начал... А потом — большая потеря крови, реанимация. Но выжил и даже вернулся на поле. И в Перми еще поиграл, и в Челнах.

(Игорь Рабинер)

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