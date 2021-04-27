Экс-тренер «Краснодара» Фоменко поделился мнением, почему у «быков» так много травм

Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко, ранее занимавший аналогичную должность в «Краснодаре», в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился мнением, почему у «быков» так много травм, назвал ошибкой клуба продажу полузащитника Даниила Фомина и резко высказался о лимите на легионеров.

— Почему в «Краснодаре» из сезона в сезон так много травм?

— Любой травматизм — результат тренировочного процесса. И если идет череда мышечных повреждений, то это говорит о неготовности мышц выполнять определенную работу. Мне смешно слышать, что виноват медицинский штаб — врачи ведь не тренируют, а занимаются реабилитацией и восстановлением.

— Мусаев в интервью сказал, что этой зимой начал повышать интенсивность на сборах. Но, судя по тому, что мы увидели весной, что-то пошло не так.

— Чтобы повышать интенсивность, в первую очередь у игроков к этому должны быть готовы мышцы. А если ты сразу ее даешь, но мышцы не готовы — то начинаются травмы.

— Складывается ощущение, что у вас и взгляды на нагрузки были несколько иными, чем у Мусаева.

— Взяв «Краснодар-2», я требовал от игроков по той методике, которая была у Ташуева, в плане обучения и интенсивности. Ребята не дадут обмануть: кто из молодежи прошел эту работу, тот сначала умирал, а потом начинал бежать. Тот же Даня Уткин. Помню, как он просто упал, когда мы начали так тренироваться. Сказал, что с такой интенсивностью впервые в жизни столкнулся. А потом адаптировался, начал забивать, его сразу забрали в первую команду — у него и там дело пошло!

— Кто из тех, с кем вы работали в «Краснодаре-2», должен заиграть на уровне премьер-лиги?

— Думаю, Сперцян. У него очень хорошие футбольные мозги и техника. Немаловажно и то, что есть здоровье.

— Почему раньше Галицкий декларировал мечту насчет 11 воспитанников «быков» в составе, а на деле получается, что Фомин и Комличенко — в «Динамо», Игнатьев — в «Рубине», Голубев — в «Уфе», Адамов — в «Сочи», в «Краснодаре» же сплошь легионеры?

— Потому что все в клубе хотят в Лигу чемпионов, а молодежь соответствует, условно говоря, уровню «Уфы». Если же говорить о Фомине, то ставка была сделана на 1999 год рождения — Сафонова, Уткина, Шапи, Игнатьева. Тех, кто постарше, сразу отмели. В отношении Фомина, считаю, была допущена ошибка. Он и по всем игровым качествам подошел бы «Краснодару», и по характеру лидер. Кто-то убедил Сергея Николаевича, что он не такой перспективный.

— Матвей Сафонов станет суперзвездой?

— В том, что он будет стабильным первым номером сборной России, у меня нет никаких сомнений.

(Игорь Рабинер)

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