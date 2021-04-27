Российский арбитр Михаил Вилков заявил, что гордится тем, что судил матчи «Спартака» с «Зенитом».

«Все матчи «Зенит» — «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» — «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром», — цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.