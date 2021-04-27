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Арбитр Вилков гордится всеми матчами «Зенит» — «Спартак», которые судил

13:11
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский арбитр Михаил Вилков заявил, что гордится тем, что судил матчи «Спартака» с «Зенитом».

«Все матчи «Зенит» — «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» — «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром», — цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-gorzhus-vsemi-matchami-zenit-spartak-kotory-e-sudil/

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