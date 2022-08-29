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Сегодня, 19:48

Защитник «Спартака» Кофрие перешел в «Клермон» на правах аренды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Спартак» и «Клермон» договорились о переходе защитника Максимилиано Кофрие в клуб французской лиги 1, сообщает сайт красно-белых.

25-летний бельгиец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года.

Ранее появлялась информация, что бельгиец согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе на 50 процентов ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.

Кофрие дебютировал за «Спартак» в сентябре прошлого года. С тех пор он провел 26 матчей, помог нашей команде занять первое место в группе Лиги Европы и впервые с 2003 года завоевать Кубок России.

ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Факел
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кристиан Нобоа

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Сочи

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
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Локомотив

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