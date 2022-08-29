Кофрие — об уходе из «Спартака»: «Я хотел найти клуб, который действительно будет заинтересован во мне»

Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал переход из «Спартака» в «Клермон».

25-летний бельгиец будет выступать за французскую команду на правах аренды до конца июня 2023 года.

«Я польщен тем, что «Клермон» проявил ко мне интерес. Я хотел найти клуб, который действительно будет заинтересован во мне. Тренеры и руководства «Клермона» смогли убедить меня в этом.

Лига 1 — очень сильный турнир. Обещаю, что будут всегда выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче на 100 процентов», — приводит слова Кофрие сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что бельгиец согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе на 50 процентов ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.