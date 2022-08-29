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Сегодня, 20:04

Кофрие — об уходе из «Спартака»: «Я хотел найти клуб, который действительно будет заинтересован во мне»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото ФК &quot;Клермон&quot;.

Защитник Максимилиано Кофрие прокомментировал переход из «Спартака» в «Клермон».

25-летний бельгиец будет выступать за французскую команду на правах аренды до конца июня 2023 года.

«Я польщен тем, что «Клермон» проявил ко мне интерес. Я хотел найти клуб, который действительно будет заинтересован во мне. Тренеры и руководства «Клермона» смогли убедить меня в этом.

Лига 1 — очень сильный турнир. Обещаю, что будут всегда выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче на 100 процентов», — приводит слова Кофрие сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что бельгиец согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе на 50 процентов ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.

ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Химки 7 2 1 4 9-13 7
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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