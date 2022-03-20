ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе казанской команды выйдет полузащитник Константин Кучаев, который перешел в клуб из ЦСКА на правах аренды в январе этого года. 21-летний хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия начнет матч с капитанской повязкой.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Гбамен, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Мухин, Заболотный, Яковлев, Эджуке.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Кварацхелия, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 14.00 (мск).