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ЦСКА — «Рубин»: арендованный у армейцев Кучаев выйдет в стартовом составе казанцев

ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Кучаев.
Фото ФК «Рубин»

ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе казанской команды выйдет полузащитник Константин Кучаев, который перешел в клуб из ЦСКА на правах аренды в январе этого года. 21-летний хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия начнет матч с капитанской повязкой.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Гбамен, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Мухин, Заболотный, Яковлев, Эджуке.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Кварацхелия, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
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 - : -
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Артем Дзюба

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