Экс-полузащитник «Краснодара» Вандерсон может вернуться в РПЛ

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в подписании полузащитника «Интернасьоналя» Вандерсона, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб имеет дефицит бюджета в размере 7,15 миллиона долларов, поэтому может быть открыт к переговорам. Однако на 30-летнего бразильца также претендует «Васко да Гама».

Вандерсон вернулся в Бразилию в 2022 году. До этого он с 2017 года выступал за «Краснодар». Он сыграл в РПЛ 98 матчей, забил 14 голов и сделал 15 голевых передач.

В этом сезоне бразильский хавбек 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.