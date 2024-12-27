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Сегодня, 07:48

Экс-полузащитник «Краснодара» Вандерсон может вернуться в РПЛ

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА интересуются Вандерсоном
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вандерсон.
Фото Reuters

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в подписании полузащитника «Интернасьоналя» Вандерсона, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб имеет дефицит бюджета в размере 7,15 миллиона долларов, поэтому может быть открыт к переговорам. Однако на 30-летнего бразильца также претендует «Васко да Гама».

Вандерсон вернулся в Бразилию в 2022 году. До этого он с 2017 года выступал за «Краснодар». Он сыграл в РПЛ 98 матчей, забил 14 голов и сделал 15 голевых передач.

В этом сезоне бразильский хавбек 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Вандерсон Масиэл Соуза Кампос (Вандерсон)
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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