Источник: ЦСКА может отдать Артема Шуманского в аренду
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский, вероятно, покинет команду в зимнее трансферное окно., сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По данным источника, 20-летний футболист может отправиться в аренду, если московский клуб подпишет нового форварда.
Шуманский принял участие в трех матчах ЦСКА в чемпионате и Кубке России в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|3
|37-12
|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
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|35
|
6
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|18
|9
|4
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|
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|
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|3
|8
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|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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