Источник: ЦСКА может отдать Артема Шуманского в аренду

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский, вероятно, покинет команду в зимнее трансферное окно., сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, 20-летний футболист может отправиться в аренду, если московский клуб подпишет нового форварда.

Шуманский принял участие в трех матчах ЦСКА в чемпионате и Кубке России в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.