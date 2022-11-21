Малком возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал обновленную версию рейтинга самых дорогих игроков РПЛ. Лидером рейтинга стал нападающий «Зенита» Малком, чья трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

На втором месте рейтинга расположился его одноклубник Вендел (22 миллиона евро). Тройку лидеров по этому показателю замкнул еще один игрок сине-бело-голубых Вильмар Баррисон (20 миллионов евро).

Первую пятерку рейтинга представляют исключительно легионеры из «Зенита». Четвертым и пятым идут Клаудиньо (18 миллионов евро) и Дуглас Сантос (16 миллионов евро), соответственно.

Первым россиянином, попавшим в число самых дорогих игроков РПЛ, является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов евро). Также в топ-10 входят полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (15 миллионов евро), форвард «Спартака» Квинси Промес (11 миллионов евро), нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (11 миллионов евро) и хавбек «Зенита» Далер Кузяев (10 миллионов евро).