Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 февраля, 20:36

Олич включил Акинфеева в символическую сборную из пяти игроков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ивица Олич и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич составил сборную из пяти игроков во время интервью на Youtube-канале «МЯЧ Shorts».

В качестве вратаря хорват выбрал голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В защиту Олич поставил Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити».

Полузащитниками он выбрал хавбека «Реала» Луку Модрича и экс-игрока «Баварии» Франка Рибери, а в нападении — себя.

Ранее Олич назвал Сергея Семака, Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева лучшими игроками из России.

Источник: Youtube-канал «МЯЧ Shorts»
Ивица Олич
Игорь Акинфеев
Лука Модрич
Франк Рибери
Йошко Гвардиол
5
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Краснодар»-2024: Кордоба штампует голы, Кастаньо — новый топовый опорник, Сафонов с новым контрактом
10 главных событий зимы. Приговор Промесу, скандал с Джикией, контракт Кругового с ЦСКА
Соотношение сил в битве «Спартака» с «Зенитом» очевидно. За красно-белых — только оптимизм его болельщиков
Соболев ответил «Факелу» на шутку о состоянии газона на стадионе «Спартака»
Захарова заявила, что «Спартак» не обращался в МИД после задержания Промеса
Ильзат Ахметов: «Уровень в «Зените» очень высокий. Но мне так даже приятнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ренана: «Роберт счастлив в «Интернасьонале». О возвращении в «Зенит» пока не разговаривали»

Радченко объяснил, почему «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости