Олич включил Акинфеева в символическую сборную из пяти игроков

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич составил сборную из пяти игроков во время интервью на Youtube-канале «МЯЧ Shorts».

В качестве вратаря хорват выбрал голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В защиту Олич поставил Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити».

Полузащитниками он выбрал хавбека «Реала» Луку Модрича и экс-игрока «Баварии» Франка Рибери, а в нападении — себя.

Ранее Олич назвал Сергея Семака, Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева лучшими игроками из России.