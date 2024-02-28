Олич включил Акинфеева в символическую сборную из пяти игроков
Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич составил сборную из пяти игроков во время интервью на Youtube-канале «МЯЧ Shorts».
В качестве вратаря хорват выбрал голкипера армейцев Игоря Акинфеева. В защиту Олич поставил Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити».
Полузащитниками он выбрал хавбека «Реала» Луку Модрича и экс-игрока «Баварии» Франка Рибери, а в нападении — себя.
Ранее Олич назвал Сергея Семака, Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева лучшими игроками из России.
Источник: Youtube-канал «МЯЧ Shorts»
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|4
|35-17
|37
|
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|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
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|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
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|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
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|19
|8
|7
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|30-25
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|8
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|6
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|
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|8
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|
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|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
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|7
|4
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|25
|
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|19
|5
|7
|7
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|22
|
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|19
|5
|5
|9
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|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
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|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
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|3
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|17-31
|12
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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