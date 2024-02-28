Радченко объяснил, почему «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата России, в котором команда из Санкт-Петербурга дома встретится со «Спартаком».

«Это первый матч после перерыва. Значимый, наверное, и для «Спартака» и для «Зенита». Это дерби двух столиц. Будет очень интересно посмотреть, как подготовились команды в эту зимнюю паузу. Мне кажется, «Зенит» выглядит предпочтительнее, потому что провел очень хорошую работу на трансферном рынке и приобрел качественных футболистов. Так что посмотрим, кто в каком состоянии подошел к этой игре. Я думаю, что «Зенит» выиграет», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта и начнется в 19.30 (мск).

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Спартак» идет на пятой строчке с 30 очками.