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Экс-капитан «Крыльев Советов» Таранов назвал высокими перспективы Черчесова возглавить какой-либо клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов позитивно оценил карьерные перспективы Станислава Черчесова после увольнения россиянина с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Перспективы у такого опытного тренера с таким послужным списком вполне весомые и очень даже обнадеживающие, я думаю. Даже несмотря на то, что не заладилось с Казахстаном. Все прекрасно знают, какой Черчесов специалист. Он это неоднократно доказывал. Поэтому, если у него будет желание взять какой-то клуб, то я думаю, что перспективы очень большие», — сказал Таранов Metaratings.ru.

61-летний Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана 27 января. Команда под руководством российского тренера не сумела одержать ни одной победы за шесть матчей в Лиге Наций УЕФА.

Источник: Metaratings
Иван Таранов
Станислав Черчесов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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