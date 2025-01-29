Гасилин: «Будет расстройство, если после таких трансферов «Зенит» не станет чемпионом в год столетия»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» высказался о столетии питерского клуба.

«Будет расстройство, если после таких трансферов «Зенит» не станет чемпионом. Но я бы не зацикливался на этом. Понятно, что это важнейшая дата, но «Зенит» хочет выигрывать всегда. Да, сейчас вот совпало, что столетие, поэтому клуб старается. И он хорош не только на футбольном поле, но и в менеджменте. Если «Спартак» пока лишь интересуется Иличем, «Зенит» эти шаги делает. И шаги эти являются рациональными», — сказал Гасилин «СЭ».

25 мая 2025 года петербургский клуб празднует свое столетие.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака с 39 очками уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.

Дарик Агаларов