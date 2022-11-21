Бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» поделился мнением о своем бывшем тренере Властимиле Петржеле.

— В какой момент Властимил Петржела перестал де-факто проводить тренировки?

— В какой момент, не помню, но игроки это почувствовали. Команда — единый организм, она очень хорошо чувствует настроение и мотивацию тренера. В какой-то момент у Властимила произошел сдвиг не в ту сторону. Команда отреагировала на это соответствующе. И для моей нынешней работы тот опыт тоже очень ценен — для меня важно не потерять собственную мотивацию.

— Говорят, когда матч был в Москве, «Зенит» прилетал за пару дней, чтобы у Властимила было побольше времени на казино.

— Все видели и знали о его увлечении. Он и сам разрешал ходить в казино, и кто-то из футболистов ходил. Но не я — я не азартный.

— Даниэль Кирицэ рассказывал, что Петржела как-то попросил 5 тысяч долларов в долг у него и Радимова. А у вас просил?

— Нет, у меня столько не было! Радимов больше зарабатывал.