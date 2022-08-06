ЦСКА — «Факел»: Мойзес дебютировал за армейцев. Бразилец заменил Облякова, который получил травму
Бразильский защитник Мойзес дебютировал за ЦСКА в матче с «Факелом»
Бразильский защитник Мойзес дебютировал за ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».
На 33-й минуте футболист заменил полузащитника Ивана Облякова.
Незадолго до этого Обляков получил повреждение, столкнувшись с одним из футболистов «Факела». Игрок армейцев лежал на газоне, держась за колено, после чего покинул поле для получения медицинской помощи.
ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
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