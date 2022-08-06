Бразильский защитник Мойзес дебютировал за ЦСКА в матче с «Факелом»

Бразильский защитник Мойзес дебютировал за ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

На 33-й минуте футболист заменил полузащитника Ивана Облякова.

Незадолго до этого Обляков получил повреждение, столкнувшись с одним из футболистов «Факела». Игрок армейцев лежал на газоне, держась за колено, после чего покинул поле для получения медицинской помощи.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.