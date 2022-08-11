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Деменко считает, что «Краснодар» способен удовлетворить финансовые запросы Дзюбы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быки» способны удовлетворить финансовые запросы Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать 33-летнего россиянина в случае ухода Джона Кордобы.

«Думаю, что они договорятся. Артем и сам прекрасно понимает, что нужно себя зарекомендовать. Возможно, будет контракт по схеме «1+1» и наверняка найдут для него приемлемые финансовые условия, «Краснодар» сможет пойти на это. Не скажу, что это будет большой контракт, но он будет неплохой, и для Артема лучше на это пойти, чем сидеть без дела», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Дзюба ушел из «Зенита» по окончании сезона-2021/22 и стал свободным агентом. В прошлом сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/11/18307772.shtml
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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