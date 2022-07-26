Мостовой: «Мы очень поздно обратили внимание на рынок футболистов из бывшей Югославии»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал массовый приток футболистов из бывшей Югославии в РПЛ.

«Мы обратили свое внимание на рынок футболистов из бывшей Югославии очень поздно. Там игроки очень качественные и дешевле, чем многие футболисты из Южной Америки и Европы. Плюс спортсмены из тех стран лучше адаптируются к нашему чемпионату и стране, потому что сами близки нам. К примеру, в ЦСКА на замену Фернандесу пришел Милан Гайич», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

31-летний Фернандес покинул красно-синих по окончании сезона-2021/22. Футболист объявил о том, что он решил приостановить карьеру и вернуться на родину, в Бразилию.

ЦСКА объявил о подписании Гайича 17 июля. Контракт рассчитан до 2027 года. 26-летний серб дебютировал за красно-синих в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).