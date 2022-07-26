Булыкин отрицательно оценил идею приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил идею приглашения иностранных судей на матчи РПЛ.

Экс-нападающий «Аякса» считает, что это не лучшая идея, и предлагает развивать отечественных арбитров.

«Стоит ли вернуться к практике приглашения иностранных арбитров? Нет, не думаю. Нужно работать с нашими судьями и совершенствовать систему, позволить им после каждого матча объяснять свои решения.

У нас много людей, даже из числа самих футболистов, которые не знают правил. И если им будут сразу же на примере конкретной игры разъяснять спорные моменты, это пойдет на пользу и болельщикам, и им самим», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В феврале этого года бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым работала на четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии.