Леандро Фернандес: «За год у меня не было никаких проблем с Черчесовым»
Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес в комментарии для «СЭ» вспомнил о времени, проведенном в московском клубе под руководством Станислава Черчесова.
— Следите за карьерой Черчесова?
— Он был моим последним тренером в «Динамо». У нас все было хорошо с ним! Его карьера складывается отлично.
— Игорь Денисов говорил, что у него был конфликт с Черчесовым.
— Нет, не было такого. Ничего такого не видел. Возможно, у него были личные проблемы. За год не было проблем. Все было хорошо.
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|
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|29
|
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|Ахмат
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|
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|7
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|25
|
9
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|17
|7
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|
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|5
|7
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|
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|4
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|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|1
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|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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