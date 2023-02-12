Леандро Фернандес: «За год у меня не было никаких проблем с Черчесовым»

Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес в комментарии для «СЭ» вспомнил о времени, проведенном в московском клубе под руководством Станислава Черчесова.

— Следите за карьерой Черчесова?

— Он был моим последним тренером в «Динамо». У нас все было хорошо с ним! Его карьера складывается отлично.

— Игорь Денисов говорил, что у него был конфликт с Черчесовым.

— Нет, не было такого. Ничего такого не видел. Возможно, у него были личные проблемы. За год не было проблем. Все было хорошо.