Экс-хавбек «Зенита» Ткачук перешел из «Кубани» в «Волгарь»

«Волгарь» заключил контракт с полузащитником Денисом Ткачуком.

Для 33-летнего футболиста «Волгарь» девятый клуб в его профессиональной карьере. Ранее он играл за «Кубань». В первенствах ФНЛ Ткачук проводит свой 10 сезон, сыграв в этой лиге 251 матч и забив 43 гола.

В РПЛ полузащитник провел 4 сезона, 81 матч и забил 5 голов. Он дебютировал в лиге в сентябре 2015 года как игрок «Зенита». С петербуржцами Ткачук в сезоне-2015/16 стал победителем розыгрыша Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.

Полузащитник также играл за «Нижний Новгород», «Оренбург», «Ротор», «Крылья Советов» и «Рубин».

«Волгарь» после 20 туров занимает в таблице первой лиги 8-е место.