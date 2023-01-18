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Экс-хавбек «Зенита» Ткачук перешел из «Кубани» в «Волгарь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Волгарь» заключил контракт с полузащитником Денисом Ткачуком.

Для 33-летнего футболиста «Волгарь» девятый клуб в его профессиональной карьере. Ранее он играл за «Кубань». В первенствах ФНЛ Ткачук проводит свой 10 сезон, сыграв в этой лиге 251 матч и забив 43 гола.

В РПЛ полузащитник провел 4 сезона, 81 матч и забил 5 голов. Он дебютировал в лиге в сентябре 2015 года как игрок «Зенита». С петербуржцами Ткачук в сезоне-2015/16 стал победителем розыгрыша Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.

Полузащитник также играл за «Нижний Новгород», «Оренбург», «Ротор», «Крылья Советов» и «Рубин».

«Волгарь» после 20 туров занимает в таблице первой лиги 8-е место.

Источник: «Волгарь»

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обе забьют - да

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1.87

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21%

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Ювентус
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

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Денис Ткачук
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Кубань
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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