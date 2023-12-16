Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Ребров: «Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые»

Ребров рассказал о непростых отношениях Эмери с Дзюбой
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба и Унаи Эмери. 2012 год.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров высказался о конфликте экс-форварда красно-белых Артема Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, что важные люди в «Спартаке» носили этот номер. Мне кажется, это Артема задевало. Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но недопонимания точно присутствовали. В итоге все закончилось «тренеришкой». Я был рядом, когда Дзюба сказал это. Я не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Под его руководством красно-белые одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и 3 игры завершились вничью.

После этого испанский специалист стал 4-кратным победителем Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», а также привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции. В сезоне-2013/14 он признан лучшим тренером Европы.

Артем Дзюба
Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
2
3
Читайте также
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Краснодара» отреагировал на возможное открытие городского аэропорта

Несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником ЦСКА Кучаевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости