Ребров: «Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые»

Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров высказался о конфликте экс-форварда красно-белых Артема Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, что важные люди в «Спартаке» носили этот номер. Мне кажется, это Артема задевало. Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но недопонимания точно присутствовали. В итоге все закончилось «тренеришкой». Я был рядом, когда Дзюба сказал это. Я не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Под его руководством красно-белые одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и 3 игры завершились вничью.

После этого испанский специалист стал 4-кратным победителем Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», а также привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции. В сезоне-2013/14 он признан лучшим тренером Европы.