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Широков о Мамаеве: «Играл он великолепно! Он отличный человек!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл он великолепно! Он отличный человек! Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем. Если он взялся, значит прекрасно понимает, чем он занимается. Естественно, не просто так. А для того, чтобы это приносило пользу и ему, и детям», — сказал Широков «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Павел Мамаев
Роман Широков
Футбол
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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