Адебайор надеется встретиться с Аршавиным в России

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор надеется встретиться в России со своим экс-одноклубником Андреем Аршавиным.

Адебайор приехал в Москву для участия в турнире «Кубок легенд».

«Грустно, что на турнире нет Аршавина. Наверное, у него есть дела. Он был очень хорош. Я буду очень счастлив, если получится с ним увидеться пока я в России», — сказал Адебайор.

Аршавин и Адебайор вместе играли за «Арсенал» с января по июль 2009 года.