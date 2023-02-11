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Сегодня, 14:53

Адебайор надеется встретиться с Аршавиным в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор надеется встретиться в России со своим экс-одноклубником Андреем Аршавиным.

Адебайор приехал в Москву для участия в турнире «Кубок легенд».

«Грустно, что на турнире нет Аршавина. Наверное, у него есть дела. Он был очень хорош. Я буду очень счастлив, если получится с ним увидеться пока я в России», — сказал Адебайор.

Аршавин и Адебайор вместе играли за «Арсенал» с января по июль 2009 года.

Андрей Аршавин
Эмманюэль Адебайор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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