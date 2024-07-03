Сенников: «За чемпионство с «Зенитом» поборется «Спартак»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников предположил, кто навяжет петербургскому «Зениту» борьбу за чемпионство.
«Прошлый сезон показал, что многие команды могут что-то противопоставить «Зениту». Сейчас петербуржцы укрепляются для уверенной победы в чемпионате. Будет ли «Динамо» главным конкурентом «Зенита»? Нет. Главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет «Спартак». Красно-белые приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
Новый сезон РПЛ начнется 20 июля. В первом матче сыграют «Локомотив» и «Акрон».
Источник: РБ Спорт
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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