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Сенников: «За чемпионство с «Зенитом» поборется «Спартак»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников предположил, кто навяжет петербургскому «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Прошлый сезон показал, что многие команды могут что-то противопоставить «Зениту». Сейчас петербуржцы укрепляются для уверенной победы в чемпионате. Будет ли «Динамо» главным конкурентом «Зенита»? Нет. Главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет «Спартак». Красно-белые приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля. В первом матче сыграют «Локомотив» и «Акрон».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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