Маркао: «Позволял себе немного пива в «Спартаке», чтобы заглушить тоску по дому»

Бывший нападающий «Спартака» Маркао рассказал о своем отношении к пиву.

«Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время. Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.