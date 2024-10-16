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Сегодня, 19:29

Для команды и персонала «Спартака» проведут закрытый показ фильма о Черенкове на «Лукойл Арене»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится командный просмотр фильма «Федя. Народный футболист» специально для футбольного клуба «Спартак».

В мероприятии примут участие игроки, тренерский штаб и персонал красно-белых. На экраны кинотеатров фильм выйдет только 31 октября.

Фильм основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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