Экс-форвард «Ахмата» Мбенг рассказал, почему самовольно покинул российский клуб

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг, на правах аренды перешедший в «Динамо» из Минска, рассказал о выступлении за российский клуб.

В последний раз Мбенг выходил на поле в составе «Ахмата» в июле 2020 года. Прошлым летом 28-летний сенегалец самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба.

«Мой контракт с «Ахматом» я подписал на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он очень много работал со мной индивидуально. Это было очень тяжело. В начале того сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил еще три гола. Четыре гола в трех матчах. Представляете?

Затем я подписал контракт на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский — это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям.

В России за «Ахмат» я забил 23 гола. Лучший год для меня? Гол в ворота «Спартака», который я забил через себя. Этот гол — один из лучших в моей карьере, а для команды стал одним из лучших в чемпионате», — сказал Мбенг в интервью YouTube-каналу минского «Динамо».

Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. Мбенг стал игроком «Терека» (ныне — «Ахмат») в феврале 2015 года. За 5 лет сенегалец провел за главную команду грозненского клуба 112 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.