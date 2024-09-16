Агент Батракова: «В голове у игрока нет ничего лишнего. Только режим и правильный подход к делу»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» оценил выступление игрока в этом сезоне.

«У Леши самое главное — отношение к делу. Он режимит, правильно подходит к футболу, опасается всех дифирамб. Парень хочет заниматься только футболом. Сон, еда, массаж, отдых, тренировка — все, ничего лишнего в голове нет. Пока парень привыкает. Его качества мы видели, понимали, что у него сильная голова», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за основную команду «Локомотива», забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.