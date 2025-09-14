Экс-директор «Оренбурга» Андреев готов вернуться к работе после дисквалификации

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем после истекшей дисквалификации.

«Ждать меня стоит. Единственное, пока не знаю: год, два, три или месяц. Конкретного предложения ни одного не было, только вялотекущие движения какие-то идут. Я уже отдохнул. За это время многое пересмотрел и проанализировал. Надо продолжать в том же духе: собирать команду, которая будет играть в яркий футбол с большим количеством голов. Не хочется видеть унылый футбол от обороны. Некоторые матчи даже смотреть не хочется. Хочу видеть в будущем проекте перспективу развития клуба. Думаю, все равно что-то появится, главное не торопиться. Я особо не выпадал из футбола. Смотрел много матчей ФНЛ, латинской Америки. Не чувствую дефицита футбола, меня же не в тюрьме закрыли», — сказал Андреев «СЭ».

30 августа 2024 года комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).