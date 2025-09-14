Адиев: «В перерыве на матчи сборных собрались и провели работу над ошибками»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев перед домашним матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» рассказал, что команда провела работу над ошибками.

«Мы считаем, что Адольфо не в оптимальной форме, поэтому он не в старте. Готовим его к следующим играм. Мы сегодня не смотрим в таблицу. Отталкиваемся от своей игры. В перерыве на матчи сборных собрались и провели работу над ошибками. Надеемся, она нам поможет», — цитирует 48-летнего специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» начнется 14 сентября в 14.30 по московскому времени.