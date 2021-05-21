Экс-директор академии «Локо»: «Понравилось, как Смолов отреагировал на решение Черчесова»

Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев не понимает, почему Станислав Черчесов не включил форварда железнодорожников Федора Смолова даже в расширенный список сборной России.

— Как восприняли решение Станислава Черчесова не включать Смолова даже в расширенный список сборной. Не выбьет ли эта история Федора из колеи?

— Федор уже взрослый человек, выдержит.

— Хотя в инстаграме отреагировал довольно резко.

— Его право. Я, честно говоря, не понял, почему в сборную вызвали трех одноплановых форвардов и не взяли Федю, который мог бы добавить вариативности в атаке, да еще и с учетом его отличной формы весной. Уверен, эта история его не убьет. Он и не такое проходил. Ну написал пост в инстаграме. Мне понравилась его реакция. Молодец.

— Так и надо реагировать?

— Федя имеет право на такой пост.

(Виталий Айрапетов)

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