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Федун рассказал о доходах «Спартака» на домашних матчах

16:20
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, сколько клуб зарабатывал в год до пандемии коронавируса по показателю match day.

«Что касается match day — клуб зарабатывает около 1 млрд рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 млн рублей с матча. Это на уровне российских лиг», — цитирует Федуна РБК.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял второе место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60a79f6f9a79478c17e7f11c

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