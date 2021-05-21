Федун рассказал о доходах «Спартака» на домашних матчах

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, сколько клуб зарабатывал в год до пандемии коронавируса по показателю match day.

«Что касается match day — клуб зарабатывает около 1 млрд рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 млн рублей с матча. Это на уровне российских лиг», — цитирует Федуна РБК.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял второе место в турнирной таблице.