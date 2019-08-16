Экипаж самолета U6-178 станут почетными гостями матча 6-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. Перед началом игры состоится церемония их чествования.

Ранее стало известно, что все члены экипажа получили пожизненные абонементы на игры «Урала».

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

??? экипаж ??U6-178 будет завтра в качестве почетных гостей на матче «Урал» — «Крылья Советов». Перед началом встречи в 16:00 проведем церемонию чествования.

Билетов на матч с каждой минутой становится все меньше, успевайте купить https://t.co/e9c7jzZpiK — ФК Урал (@FCURAL) August 16, 2019

Матч «Урал» — «Крылья Советов» состоится 17 августа, начало — в 14.00 по московскому времени.