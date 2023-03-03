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Егоров прокомментировал выбор Галимова главным судьей на матче «Зенит» — «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал выбор Романа Галимова главным судьей на матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

«Насколько я знаю Романа Галимова, проблем быть не должно. Детектор лжи — это не есть показатель чего-то. У нас судейская организация тех времен была очень похожа на какой-то очень серьезный военный объект. Не понимаю, почему вообще это допускалось. А то, что Галимов проходил проверку на детекторе лжи... Они все его проходили, к сожалению. Он уверенно работал в первом дивизионе. Если человека перевели из первого дивизиона в высший, то его в чем-то ограничивать неправильно. Людям нужно обязательно доверять. Будет ли он нервничать? Человеку 40 с лишним лет. Что ему нервничать? Он уже все это проходил: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Конечно, есть предстартовое волнение. Кто бы ни говорил, что никогда не волновался, — все это будет блеф. Поверьте мне, никто не хочет ошибаться», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

После 17 тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице «РПЛ», набрав 42 очка. «Пари НН» занимает 12-е место (19 очков).

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет 4 марта. Начало — в 16:30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-galimov-prohodil-detektor-lzhi-oni-vse-ego-prohodili/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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