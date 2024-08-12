Титов об игре Зиньковского: «Он все время открывается назад...»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника москвичей Антона Зиньковского в матче с «Ахматом» (0:0).
— Поняли, почему Станкович заменил в перерыве Зиньковского?
— Хорошо, что Антону доверяют, и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад — к своим воротам, а не вперед. Вот в чем вся штука. Понятно, что соперники его разбирают, понимают, что Антон быстрый и резкий. Но факт остается фактом. Все открывания назад... Вспоминаю, как у нас было в «Спартаке». Олег Иванович (Романцев) нам всегда говорил: первое движение — ложное, а вот второе — правильное. Я у Зиньковского не увидел именно этого маневра. Если ты все время открываешься назад, то сопернику намного проще тебя контролировать.
— Проблема.
— Получается, что Зиньковский с мячом расстается и вновь оказывается в нейтральной позиции. Но тут поможет только тренировочный процесс. Все наигрывается, отрабатывается. Возможны и два ложных движения. Я же не вижу, как игроки тренируются. Мы в свое время над этим действительно много работали. Одно или два ложных открывания — и ты уже получаешь мяч либо за спину, либо в другой зоне. В зависимости от соперника. Но повторюсь: мы это все наигрывали годами!
— Значит, Маркиньос выглядел предпочтительнее Зиньковского?
— Да я бы так не сказал. Он же не отдал, не забил, не сделал разницу. Матч закончился нулевой ничьей. Так что не готов утверждать, что Маркиньос был спасителем «Спартака» в этой встрече. Есть в команде на этой позиции русский парень, которому, возможно, нужно больше доверять. С другой стороны, второй тайм в исполнении хозяев получился более интересным. Стычка между Бабичем и Швецом тоже добавила эмоций. Но в целом, конечно, дома «Спартак» должен был рассчитывать на другой результат, — сказал Титов.
После четырех туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице с семью баллами. В следующем матче внутреннего первенства команда Деяна Станковича сыграет в гостях с «Факелом» 18 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0