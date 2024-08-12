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Сегодня, 12:12

Титов об игре Зиньковского: «Он все время открывается назад...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника москвичей Антона Зиньковского в матче с «Ахматом» (0:0).

— Поняли, почему Станкович заменил в перерыве Зиньковского?

— Хорошо, что Антону доверяют, и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад — к своим воротам, а не вперед. Вот в чем вся штука. Понятно, что соперники его разбирают, понимают, что Антон быстрый и резкий. Но факт остается фактом. Все открывания назад... Вспоминаю, как у нас было в «Спартаке». Олег Иванович (Романцев) нам всегда говорил: первое движение — ложное, а вот второе — правильное. Я у Зиньковского не увидел именно этого маневра. Если ты все время открываешься назад, то сопернику намного проще тебя контролировать.

— Проблема.

— Получается, что Зиньковский с мячом расстается и вновь оказывается в нейтральной позиции. Но тут поможет только тренировочный процесс. Все наигрывается, отрабатывается. Возможны и два ложных движения. Я же не вижу, как игроки тренируются. Мы в свое время над этим действительно много работали. Одно или два ложных открывания — и ты уже получаешь мяч либо за спину, либо в другой зоне. В зависимости от соперника. Но повторюсь: мы это все наигрывали годами!

Антон Зиньковский. «Зиньковский все время открывается назад. Соболеву нужно наступить на свое «я». Титов об игре «Спартак» — «Ахмат»

— Значит, Маркиньос выглядел предпочтительнее Зиньковского?

— Да я бы так не сказал. Он же не отдал, не забил, не сделал разницу. Матч закончился нулевой ничьей. Так что не готов утверждать, что Маркиньос был спасителем «Спартака» в этой встрече. Есть в команде на этой позиции русский парень, которому, возможно, нужно больше доверять. С другой стороны, второй тайм в исполнении хозяев получился более интересным. Стычка между Бабичем и Швецом тоже добавила эмоций. Но в целом, конечно, дома «Спартак» должен был рассчитывать на другой результат, — сказал Титов.

После четырех туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице с семью баллами. В следующем матче внутреннего первенства команда Деяна Станковича сыграет в гостях с «Факелом» 18 августа.

Антон Зиньковский
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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П
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Динамо

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