Егор Титов: "Кем "Спартаку" заменить ушедших лидеров? Посмотрите на ЦСКА"

Легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" рассказал, кем красно-белым заменить Луиза Адриану и Фернанду.

– И вы не видите риска в расставании с лидерами уже по ходу сезона? Найдет ли им "Спартак" достойные замены?

– А есть же очень неплохой наглядный пример – ЦСКА. В прошлом году клуб потерял почти всех своих лидеров. Сколько человек ушло? 6-7. Армейцы сделали ставку на молодежь, которая взяла свое желанием, задором и определенным уровнем мастерства. То же самое, в принципе, может произойти и в "Спартаке". По крайнее мере, я на это очень надеюсь. Тем более академия выдает очень много талантливых ребят. Мне лично хочется увидеть теперь задорный, молодой "Спартак" – как в 96-м году, когда команда Георгия Ярцева выиграла чемпионат России.

– Вы говорите о молодом, задорном "Спартаке". При этом клуб берет в аренду 28-летнего Шюррле. Нет ли здесь противоречия? Не считаете ли вы его "сбитым летчиком"?

– Да, последний сезон Шюррле провел в "Фулхэме". Но он же не уезжал в Китай, а выступал в ведущих чемпионатах – в АПЛ, в бундеслиге. Считаю его большим мастером. Дортмундская "Боруссия" говорит сама за себя. Сейчас он потерял там место в составе из-за очень серьезной конкуренции. Тем не менее, мы прекрасно помним, как он забивал потрясающие голы. Такой опытный исполнитель, думаю, пригодится "Спартаку". Он может стать вожаком, лидером красно-белых в нынешнем сезоне. (Виталий Айрапетов)

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