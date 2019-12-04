Егор Шамов: «ЦСКА не удалось забить гол, а мы воспользовались своим шансом»

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов после победы над ЦСКА в 18-м туре чемпионата России (1:0) отметил, что тактика на игру была такой же, как и во встрече со «Спартаком».

— В игре с ЦСКА у нас была плюс-минус та же тактика, что и со «Спартаком», — признался «Известиям» голкипер «Арсенала» Егор Шамов. — Только армейцы старались снизу разрезать нашу оборону. Они создали несколько опасных моментов, но, как видите, в целом ничего у них не получилось. Им не удалось забить гол, а мы воспользовались своим шансом и решили исход матча.

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