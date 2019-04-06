"Его 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул?" Радимов недоволен словами Игнатова

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально воспринял слова молодого полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова перед дерби с ЦСКА. 18-летний футболист накануне матча заявил, что красно-белые должны победить, чтобы показать, кто в Москве главный. При этом Игнатов до 2015 года воспитывался в академии армейцев.

"Его 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул? Вопрос - зачем? Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле! Объяснил бы кто-нибудь этому персонажу!На ум приходит Мальчиш-плохиш!" - написал Радимов в Твиттере.

"Ну балбес молодой, Влад. Только вопрос к тем, кто его учил 5 лет... Научили", - ответил Радимову экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко.

"Ну возможно! Я про другое, Макс! Как воспринимать трибунам такое - ведь понятно, что это лицемерие! Пусть непримиримые, но не так же откровенно заигрывать! Хотя, может и не научили - ты прав!" - продолжил мысль Радимов.

Ранее Радимов резко высказывался в адрес другого футболиста "Спартака" - Максима Глушенкова из-за его конфликта с Юрием Жирковым. Позже тренер "Зенита-2" признал, что погорячился.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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