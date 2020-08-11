Эдер не играет с «Рубином» из-за травмы
20:00
Нападающий «Локомотива» Эдер не попал в состав на матч 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Рубина». Как сообщает официальный сайт «Локо», форвард получил травму.
На острие атаки с первых минут появится Федор Смолов.
Наш состав на матч #РубинЛоко ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 11, 2020
?? Антон Миранчук пропускает игру из-за дисквалификации, а Эдер — из-за повреждения, полученного в матче с «Зенитом». pic.twitter.com/Eq4KxtXIhk
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...