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Эдер не играет с «Рубином» из-за травмы

20:00

Нападающий «Локомотива» Эдер не попал в состав на матч 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Рубина». Как сообщает официальный сайт «Локо», форвард получил травму.

На острие атаки с первых минут появится Федор Смолов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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