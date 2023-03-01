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Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не рассматривал вариант с возвращением в «Зенит».

«Летом нас был тяжелый процесс с «Фенербахче». Все так долго длилось... Кроме «Фенера» я ни о чем не думал, был нацелен. Мы даже приехали в Стамбул, но эти шатания продолжились, было странно. Уже была договоренность с «Аданой», что увидимся и пообщаемся. Россию я не рассматривал. Да даже если и взять Россию: ЦСКА? Как я понимаю, они, может, и хотели бы чисто с игровой точки зрения, но я — воспитанник «Спартака», и, наверное, кто-то вверху против. Логично-не логично — каждому свое, но это право клуба, я уважаю это.
Возвращаться обратно в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. «Спартак»? Ну, была такая история, считаю, неправильно было бы будоражить людей. Есть много адекватных болельщиков, которые все знают и понимают, но есть и те, кто до сих пор на меня обижен. Зачем поднимать все это заново? Тем более, в команде сейчас есть и Саня Соболев, и Николсон. Не думаю, что у «Спартака» есть нужда во мне. Остальные клубы я не рассматривал. У «Динамо» есть Федя Смолов и Тюкавин. Если я приду — Смолову будет некомфортно, сто процентов. Не думаю, что «Динамо» захочет играть в два форварда. С Тюкавиным мне, наверное, было бы комфортно, была бы связка, как у Кураньи с Кокориным в свое время. Но есть Федя Смолов, который является там звездой. Зачем его и меня сталкивать?» — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
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РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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