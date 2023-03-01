Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не рассматривал вариант с возвращением в «Зенит».
«Летом нас был тяжелый процесс с «Фенербахче». Все так долго длилось... Кроме «Фенера» я ни о чем не думал, был нацелен. Мы даже приехали в Стамбул, но эти шатания продолжились, было странно. Уже была договоренность с «Аданой», что увидимся и пообщаемся. Россию я не рассматривал. Да даже если и взять Россию: ЦСКА? Как я понимаю, они, может, и хотели бы чисто с игровой точки зрения, но я — воспитанник «Спартака», и, наверное, кто-то вверху против. Логично-не логично — каждому свое, но это право клуба, я уважаю это.
Возвращаться обратно в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. «Спартак»? Ну, была такая история, считаю, неправильно было бы будоражить людей. Есть много адекватных болельщиков, которые все знают и понимают, но есть и те, кто до сих пор на меня обижен. Зачем поднимать все это заново? Тем более, в команде сейчас есть и Саня Соболев, и Николсон. Не думаю, что у «Спартака» есть нужда во мне. Остальные клубы я не рассматривал. У «Динамо» есть Федя Смолов и Тюкавин. Если я приду — Смолову будет некомфортно, сто процентов. Не думаю, что «Динамо» захочет играть в два форварда. С Тюкавиным мне, наверное, было бы комфортно, была бы связка, как у Кураньи с Кокориным в свое время. Но есть Федя Смолов, который является там звездой. Зачем его и меня сталкивать?» — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.
8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2