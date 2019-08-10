Дзюба в пятерке лучших бомбардиров чемпионата России

Артем Дзюба продлил результативную серию до трех матчей, открыв счет в игре с "Динамо", и вышел на пятое место в списке бомбардиров высшего российского дивизиона. Форвард "Зенита", забивший в первых пяти турах четыре мяча, обогнал бывшего партнера по "Спартаку" Романа Павлюченко. От занимающего четвертое место Дмитрия Лоськова Дзюба отстает на 15 точных ударов, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова – на 38.(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России