19:54 | Футбол — РПЛ

Дзюба в пятерке лучших бомбардиров чемпионата России

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Артем Дзюба продлил результативную серию до трех матчей, открыв счет в игре с "Динамо", и вышел на пятое место в списке бомбардиров высшего российского дивизиона. Форвард "Зенита", забивший в первых пяти турах четыре мяча, обогнал бывшего партнера по "Спартаку" Романа Павлюченко. От занимающего четвертое место Дмитрия Лоськова Дзюба отстает на 15 точных ударов, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова – на 38.(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-2017

340

139

0,41

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012, 2016/17

453

120

0,26

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2007-н.в.

312

105

0,34

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23
Динамо - Зенит

 

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