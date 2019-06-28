Дзюба, Шатов и Азмун тренируются на щелбаны по носу. Видео

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба, Сердар Азмун и Олег Шатов нашли оригинальную мотивацию для занятий на тренировочном сборе. Футболисты сыграли в перепасовку на щелбаны по носу. Судя по видео, Азмун проигрывал чаще других и получил больше всех ударов. При этом Дзюба не жалел партнера по атаке и бил его достаточно сильно.