23:25 20 апреля | Футбол — РПЛ

Дзюба – седьмой игрок, забивший 100 голов в чемпионатах России

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:2). Он стал седьмым футболистом, которому удалось забить 100 голов в высшем российском дивизионе. Для достижения юбилейной отметки форварду понадобилось провести 303 матча.

До конца сезона капитан сборной России может обойти в списке бомбардиров главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и Романа Павлюченко. От рекордсмена турнира Олега Веретенникова Дзюбу на данный момент отделяет 43 точных удара. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-2017

340

139

0,41

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012, 2016/17

453

120

0,26

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2007-н.в.

303

100

0,33

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23

"Клуб 100"

Краснодар - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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