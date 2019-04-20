Дзюба – седьмой игрок, забивший 100 голов в чемпионатах России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:2). Он стал седьмым футболистом, которому удалось забить 100 голов в высшем российском дивизионе. Для достижения юбилейной отметки форварду понадобилось провести 303 матча.

До конца сезона капитан сборной России может обойти в списке бомбардиров главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и Романа Павлюченко. От рекордсмена турнира Олега Веретенникова Дзюбу на данный момент отделяет 43 точных удара. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Клубы Сезоны Игры Голы Ср. Олег Веретенников Ротор, Сокол 1992-1999, 2001-2002 274 143 0,52 Александр Кержаков Зенит, Динамо 2001-2006, 2008-2017 340 139 0,41 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 1998-2013 377 129 0,34 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 1992-1993, 1995-2012, 2016/17 453 120 0,26 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 2000-2008, 2011-2017 309 104 0,34 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 1993-2004, 2006-2013 456 102 0,22 Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 2007-н.в. 303 100 0,33 Андрей Тихонов Спартак, Кр.Советов, Химки 1992-2004, 2007-2008, 2011/12 346 98 0,28 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов 1996-2014 433 98 0,23 Валерий Есипов Ротор, Сатурн 1992-2007 390 89 0,23

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