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Судейство

Сегодня, 21:56

Сметанин раскритиковал судейство Карасева в матче «Динамо» — «Краснодар»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура РПЛ, где бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1).

«Игра классная, накал борьбы — топ. А судейство на очень низком уровне. И это от, так называемого, «лучшего» судьи России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте?! А перед этим защитник «Краснодара» укладывает того же Лаксальта на газон — чистая блокировка и вторая желтая! То ли предвзятость, то ли низкая квалификация. Не говоря уже о моменте с Луневым. Кордоба травмирует вратаря — нет даже карточки. С Карасевым все понятно», — сказал Сметанин «СЭ».

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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 5
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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