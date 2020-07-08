Дзюба прокомментировал видео с Азмуном из раздевалки

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:1) прокомментировал резонансное видео из чемпионской раздевалки команды. Вместе с Сердаром Азмуном они имитировали половой акт.

— Что было в раздевалке? Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0, — пошутил Дзюба.

Во встрече с «Сочи» Азмун забил гол, а Дзюба отметился результативной передачей.

«Это намек на то, что будет со «Спартаком» в Кубке». Медведев прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке