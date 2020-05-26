Дзюба признался, что соскучился по теннису

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сказал, что скучает по теннису во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Теннис — мое хобби, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagtam «Матч ТВ». — Соскучился и по нему тоже. Люблю выйти и посоревноваться два на два. Объединить женский и мужской туры? Странная идея Федерера. Я не понимаю, как это может быть. Как есть, так и есть.

Ни одна топовая спортсменка не сможет соревноваться с ведущими игроками-мужчинами. Может, Серена Уильямс зацепиться с кем-то, но не больше. Совсем другая физиология».

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.