Дзюба предложил "Енисею" сыграть в открытый футбол

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что больше ждет игру 30-го и заключительного тура РПЛ против "Енисея", а не чемпионский парад. Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая.

– Я больше жду игру, чем чемпионский парад, – приводит "Радио Зенит" слова Дзюбы. – Будет последний матч перед своими болельщиками. Все придут, хочется порадовать и себя, и их победой. Мы проиграли "Ростову", хочется завершить чемпионат на хорошей ноте. Тем более, соперник, наверно, захочет хлопнуть дверью. И нам хочется повеселиться. Нужно хорошо встретить "Енисей". Думаю, командам терять нечего. Предлагаю "Енисею" сыграть в открытый футбол.

"Зенит" отпразднует титул на воде. Все о чемпионском параде в Петербурге

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр